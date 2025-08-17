AK Parti Muğla Milletvekili trafik kazası geçirdi!

Muğla’da AK Parti Milletvekili Kadem Mete’nin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazayı yara almadan atlatan Mete’nin aracında maddi hasar meydana geldi.

Muğla’nın Seydikemer-Fethiye Karayolu’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin de içinde bulunduğu otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 34 GDB 730 plakalı otomobil ile 48 ANM 746 plakalı araç ve içerisinde Kadem Mete’nin bulunduğu 48 KM 953 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Milletvekili Kadem Mete kazayı yara almadan atlatırken, araç sürücüleri ve yolcuların da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

trafik kazası Ak Parti Milletvekili
