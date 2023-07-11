Peş peşe sıcaklık rekorları kırılıyor! Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan açıklama!

Küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştı. Önümüzdeki günlerde yeni rekorlar bekleniyor.

Açıklama Dünya Meteoroloji Örgütü'den geldi. El Nino etkisi ile sıcaklıkların daha çok artacağı vurgulandı. Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde deniz yüzeyi sıcaklıklarında "benzeri görülmemiş bir artış" gözlemlendiği belirtildi.

Güneş çarpmasının neden olacağı can kayıplarını önlemek için Çin'den sonra ABD ve Fransa'da harekete geçti.

Dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak bilinen ve sıcaklık rekorlarına ev sahipliği yapan ABD'nin California eyaletindeki Öllüm Vadisi'nde termometreler 46 dereceyi gördü. Ülkenin kuzeybatısından güneydoğusuna kadar 37 milyon kişi, tehlikeli sıcak havalara karşı uyarıldı.

FRANSA'DA SICAKLIK ALARMI VERİLDİ

Fransa'da artan yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm verildi. Fransız Meteoroloji İdaresi 7 vilayette "turuncu", 25 vilayette "sarı" alarma geçti.

Sıcak hava Avrupa'nın büyük bölümünü etkisi altına alırken İtalya uyarıldı. Sicilya ve Sardinya bölgelerinde hava sıcaklıklarının 47-48 dereceleri görebileceği duyuruldu.

MUSON YAĞMURLARINDA CAN KAYBI ARTIYOR

Dünyanın bir yanı rekor sıcaklarla kavrulurken bir yarısıda şiddetli yağışları, sel ve heyelan etkisi altında.

Muson yağmurlarının vurduğu ülkelerde can kayıpları arttı. Pakistan'da 80, Hindistan'da 30, Japonya'da 5 kişi sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY AFRİKA'YA 11 YIL SONRA KAR

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 11 yıl sonra kar yağdı.

Ülkenin en büyük kenti ve ekonomi başkenti Johannesburg'da 2012'den beri ilk kez kar yağışı görüldü.