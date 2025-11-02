Pezeşkiyan: “Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu’na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, nükleer bilimin asıl gücünün İranlı bilim insanlarının bilgi ve birikiminde olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, “Binaları ve tesisleri yıkmakla bir şey elde edemezler. Biz yeniden, hem de daha güçlü şekilde inşa ederiz. Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, kurumun sağlık, tedavi ve radyofarmasötik üretimi alanında yürüttüğü çalışmaları inceledi. İncelemelerinin ardından kurumun üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, İran’ın radyofarmasötik üretimindeki konumuna dikkat çekerek, bu teknolojinin milli gelir oluşturma ve küresel pazarlarda yer edinme açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. “Bugün ülkemiz için modern teknolojilerden yararlanmak ve küresel rekabete güçlü şekilde girmek hayati önem taşıyor” dedi.

EMPERYALİST GÜÇLER İRAN’I MONTAJ SANAYİSİNE BAĞIMLI TUTMAK İSTİYOR

Pezeşkiyan, bazı küresel güçlerin bağımsız ülkeleri ileri teknolojilerden mahrum bırakmaya çalıştığını belirterek, “Emperyalist güçler, İran gibi bağımsız ülkeleri montaj sanayisine bağımlı tutmak istiyor. Kendileri üretip ilaç geliştiriyor ve bunları diğer ülkelere fahiş fiyatlarla satmayı hedefliyor” ifadelerini kullandı.

BİLİMİMİZİN KAYNAĞI BİNALAR DEĞİL, BİLİM İNSANLARIMIZDIR

İran Cumhurbaşkanı, nükleer bilimin asıl gücünün bilgi ve birikimden geldiğini tekrarlayarak, “Binaları ve tesisleri yıkmakla bir şey elde edemezler. Biz yeniden, hem de daha güçlü şekilde inşa ederiz. Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır” dedi.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETİMİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Pezeşkiyan, İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastların ve ülkeye karşı yürütülen düşmanlığın, küresel aktörlerin İran’ın bilimsel ve teknolojik bağımsızlığından duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını ifade etti. “Defalarca ifade ettiğimiz gibi nükleer silah üretimi gündemimizde değil ve onlar da bunun farkında. Buna rağmen yalan iddialarını İran’ın ilerleyişini durdurmak için bahane olarak kullanıyorlar. Gençlerimiz ve bilim insanlarımız ülkenin sorunlarını çözme gücüne sahip” dedi.

Pezeşkiyan, kamuoyunda “nükleer” kelimesinin kasıtlı olarak atom bombasıyla özdeşleştirilmeye çalışıldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

“Nükleer endüstri, geniş bilimsel ve endüstriyel kapasitelere sahip bir alandır. Bu alanın yalnızca küçük ve insanlık dışı bir kısmı silah yapımıyla ilgilidir. Geri kalan tüm faaliyetler, insanlığın temel ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Bizim amacımız nükleer silah üretmek değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin refahını artırmaktır.”