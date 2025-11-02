Bolu Cezaevi’nde korkunç olay! Ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu Hakan K., açık görüş sırasında kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakıma alındı, tutuklu baba ise hücreye konuldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bolu Cezaevi’nde korkunç olay! Ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Yayınlanma:

Bolu’da meydana gelen olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşandı. ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Hakan K., boşanma aşamasındaki eşi ve 4 yaşındaki kızıyla açık görüşte buluştu.

Görüş sırasında aniden öfkeye kapılan Hakan K., küçük kızına saldırarak onu duvara fırlattı. İnfaz koruma memurları hemen müdahale ederken, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.

Küçük kız, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Hakan K. tek kişilik hücreye alındı. Cezaevi savcılığı tarafından hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

