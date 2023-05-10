PKK Suriye'de ABD üslerine sığındı

Türk ordusu ve MİT bölücü terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Kan kaybeden terör örgütünün imdadına ise yine ABD koşuyor. ABD'nin seçim öncesi 700'ü aşkın teröristi Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslerine taşıdığı öğrenildi.

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ABD Bayraklı askeri üsler, PKK'ya sığınak oldu.

MİT ve TSK'nın nokta operasyonları, terör örgütü yöneticilerini çaresiz bıraktı. Çıkış arayan örgüt ABD'den yardım istedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, ABD'ye 'özel koruma' talebi teröristlerden gitti. Teklife olumlu cevap veren heyet, Hak el-Omar, Koniko, Rimeylan, Şeddadi gibi bölgelerdeki ABD bayraklı askeri tesisleri PKK’ya açtı.

700'ü aşkın terörist seçime kadar bu üslere taşındı. PKK'ya verilen eğitimlerin de bu üslerde devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan Kandil, HDP kadrolarına da talimatlar yağdırıyor. İddialara göre, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş'e, PKK yöneticilerinden Nurşin Botan kod adlı Azime Arsun’u Avrupa’ya çıkarma görevi verildi.

MİT teröristin kaçırılmasına izin vermedi. MİT’in Irak Federal Güvenlik Kurumu ile paylaştığı bilgiler dâhilinde önce HDP’li vekilin Erbil’e inişi engellendi ardından sahte kimlikle Irak dışına çıkmaya çalışan Azime Arsun, havaalanında gözaltına alındı.

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