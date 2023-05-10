Rusya'dan Kızılmeydan'da gövde gösterisi: Putin zafer çağrısı yaptı

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutladı. Törende Putin'in yanında Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan liderleri vardı.

Rusya'nın en önemli günü 9 Mayıs Zafer Günü Kızıl Meydan'da kutlandı. Atlantik cephesinin tüm umutları boşa çıktı, Rusya Kızıl Meydan'da gövde gösterisi yaptı.

Moskova'nın arkasında ABD'nin olduğunu açıkladığı başarısız Kiev saldırısı sonrası güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Moskova'nın üzerinde kuş uçurtulmadı.

Kızıl Meydan'daki kutlamalar askeri geçit töreni ile başladı. Rus Ordusu'nun geçit törenini binlerce kişi izledi. 10 bin asker ve 125 birliğin yer aldığı geçit töreni sırasında gözler protokol platformundaydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin alana Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Ermenistan liderleri ile geldi. Liderler töreni de birlikte izlediler.

Askeri geçit töreni sonrasında Rus Lider kürsüdeydi. Batı ülkelerine Nazi Almanyasını Sovyetler Birliğinin yenilgiye uğrattığını hatırlattı. Ardından peş peşe uyarılar yaptı.

- Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu.Biz barış dolu bir gelecek görmek istiyoruz. Batılı elitler nefret ve Rusya düşmanlığı saçıyor. Onlar ülkemizi yok etmeyi amaçlıyor. Batı, çatışmalar, krizler ve darbelerin gerçekleşmesi için provokasyon yapıyor; esasında soygun ve şiddet sistemi olan kendi kurallarını dikte etmek adına geleneksel değerleri yerle bir ediyor.

Ukrayna'da neoNazi birliklerinin kol gezdiğini, Kiev'in Batı'nın elinde oyuncak olduğunu vurguladı Putin. Bu yüzden Ukrayna Özel Harekatından gurur duyduklarını belirtti.

- Üstünlük üstüne kurulu ideolojileri kabul edilemez ancak Batı elitleri ayrıcalıklı olduklarına inanıyorlar ve bunu korumak için savaş başlatmaktan çekinmiyorlar. Kiev bir devlet darbesinin esiri oldu ve Batı’nın ellerinde bir koz, bir pazarlık objesi haline geldi.

"Dünya, Rusya'ya karşı başlatılan savaşta bir dönüm noktasında" diyen Rusya Devlet Başkanı, zafer çağrısı yaptı.

- Vatanımızın yazgısını belirleyen savaşlar her daim kutsal olmuştur, özel askeri operasyona katılanlarla, kahramanlarımızla gurur duyuyoruz, dua ediyoruz. Şu an bundan daha önemli olan başka bir şey yok. Ancak uluslararası terörizmi yendiğimiz gibi Donbass halkını da koruyacağız, kendi güvenliğimizi sağlayacağız...

Rus Lider Putin'in konuşması sonrası Kızıl Meydan’da tanklar yürüdü, savunma sistemlerini taşıyan araçlarla alay geçişi yapıldı.