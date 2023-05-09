Suriye'nin Arap Birliği'ne alınmasından ABD rahatsız

ABD Başkanı Biden, 11 Mayıs 2023'te sona eren 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi.

12 yıl süren emperyalist kuşatmadan zaferle çıkan Suriye'ye bölge ülkeleri kucak açıyor. Beşar Esad yönetimindeki Suriye hükümeti yeniden Arap Birliği'nde.

Bu normalleşme süreci ABD yönetimi tarafından dikkatle takip ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama, sürece ilişkin rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Patel, Arap ülkeleri ile aynı amacı taşıdıklarını öne sürerek, Beşar Esad yönetimi ile ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini vurguladı.

Suriye'deki terör örgütlerini besleyen ABD ise, sahada kalmak için bahaneler üretmeye devam ediyor. ABD Başkanı Biden, Suriye'ye yönelik 'ulusal acil durum' halinin uzatılmasına karar verdi. Süre 11 Mayıs 2023'te sona eriyordu.

- Rejimin özgürlük ve temsili bir hükümet çağrısında bulunan Suriye halkına yönelik vahşeti ve baskısı, Suriye halkını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratıyor.

Biden, Suriye Lideri Beşar Esad ile birlikte, Rusya ve İran'ı da hedef aldı. ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine tehdit olduğu gerekçesi ile acil durum halinin yürürlükte kalması gerektiğini bildirdi.