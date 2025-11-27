Putin: Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti, anlaşma imzalamanın anlamı yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin devlet başkanı seçimini düzenlemeyerek meşruiyetini kaybettiğini savundu. Putin, “Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

Kremlin tarafından aktarılan açıklamaya göre Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Zirvesi’nin ardından basın toplantısı yaptı. Putin, ABD yönetimi tarafından hazırlanan “barış planına” değinerek plan taslakları, müzakere süreçleri ve 28 maddelik belge hakkında bilgi verdi. Bu metnin genel olarak “olası anlaşmalar için temel oluşturabileceğini” söyledi.

AVRUPA’YA SALDIRI İDDİALARI

Putin, Avrupa’ya saldırı niyetleri olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Bu komik bir şey. Biz hiçbir zaman bunu yapmak istemedik.” dedi. ABD temsilcilerinin gelecek haftanın ilk yarısında Moskova’ya geleceğini belirten Putin, stratejik istikrar başlığının ele alınacağını ifade etti.

ABU DABİ’DE RUS–UKRAYNA TEMASLARI

Putin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de Rus ve Ukraynalı özel servis temsilcileri arasında görüşme yapıldığını doğruladı. Bu toplantıya ABD’den bir temsilcinin de katıldığını belirterek, BAE yönetimine süreçteki rolü için teşekkür etti. Görüşmelerin özellikle esir asker takası gibi insani konulara odaklandığını söyledi.

“YASALARIMIZA GÖRE BU BİR SUÇTUR.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov arasındaki telefon görüşmesinin sızdırılmasını da değerlendiren Putin, “Bu yalan veya gerçek olabilir. Yasalarımıza göre bu bir suçtur.” dedi. Witkoff’un Rus meslektaşlarına nazik davranmakla suçlanmasına anlam veremediğini ifade etti.

“EĞER ONLAR ÇEKİLMEZSE...”

Donbas’taki duruma ilişkin konuşan Putin, “Ukrayna birlikleri, konuşlandıkları topraklardan çekildiğinde ancak çatışmalar sona erecek. Eğer onlar çekilmezse, hedeflerimize silah aracılığıyla ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. Rus ordusunun cephede ilerlediğini belirten Putin, Donetsk bölgesindeki Krasnormayesk (Pokrosvk) ve Dimitrov (Mirnograd) kentlerinin kuşatıldığını söyledi. Krasnormayesk’in yüzde 70’inin Rus güçlerinin kontrolünde olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca Ukrayna ordusunun ekim ayında 47 bin asker kaybettiğini iddia ederek savunma kapasitesinin düştüğünü öne sürdü.

UKRAYNA İLE HUKUKEN ANLAŞMA İMKANI KALMADI

Putin, Ukrayna ile uzun vadeli ilişkilerin kurulabileceğini ancak mevcut yönetimle hukuken anlaşma imkânı kalmadığını savundu:

“Ukrayna yönetimi seçim yapmayarak stratejik bir hata yaptı ve başkanlığın meşru statüsünü kaybetti.”

Batılı ülkelerde bazı çevrelerin savaşın “son Ukraynalı’ya kadar” sürmesini istediğini öne süren Putin, bunun Kiev yönetimiyle birlikte “para çalmaya devam etmek isteyenler tarafından teşvik edildiğini” söyledi.

Avrupa Birliği’nin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma planını da değerlendiren Putin, bu adıma karşı yapılacak karşılığın hazırlandığını belirtti.