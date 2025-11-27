Gümüşhane Üniversitesi’ndeki rehine olayında yeni gelişme

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde mesai arkadaşını silahla rehin alan H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gümüşhane Üniversitesi’ndeki rehine olayında yeni gelişme
Gümüşhane Üniversitesi’nde yaşanan rehine olayının şüphelisi tutuklandı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde dün D.B.’yi silahla rehin alan ve yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından serbest bırakan H.T’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen H.T., daha sonra Gümüşhane Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla tehdit” suçlarından tutuklandı.

