RTÜK’ten Sözcü TV’nin de aralarında olduğu beş kuruluşa ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlallerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda üç televizyon kanalı ile iki radyoya çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

SÖZCÜ TV’DE ÖZÇAĞDAŞ’IN İFADELERİ

Üst Kurul toplantısında, Sözcü TV’de yayınlanan “Türkiye'nin Sözü” adlı programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın siyasi iktidara yönelik söylediği “Meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika’da bulmaya çalışıyor. Ülkenin madenlerini peşkeş çekiyor.” ifadeleri değerlendirmeye alındı. Özçağdaş’ın aynı programda yer alan “Mevcut Milli Eğitim Bakanı kendisiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığına çökmüş olan Cihannüma kliği ile beraber memleketi bambaşka bir yere doğru sürüklemeye çalışıyordu…” sözleri de incelemeye tabi tutuldu.

RTÜK, bu ifadelerin temelsiz ithamlar içerdiğini, şüphe ve şaibe yarattığını, zan altında bıraktığını ve eleştiri sınırlarını aştığını belirledi. Bu nedenle Sözcü TV’ye, 6112 sayılı kanunun 8/1-ç bendinde yer alan “Yayınlar… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünün ihlali gerekçesiyle idari para cezası verildi.

EDESSA TV’NİN “ANİ HARABELERİ” YAYININA YÖNELİK İNCELEME

Toplantıda ayrıca EDESSA TV’de Filiz Aslan’ın sunduğu “Gezgin Mikrofon” programında, Ani Harabeleri’ni konu alan bölümde kullanılan “Evet şimdi girelim ve Ani Harabeleri'nin içinde yatan o muhteşem kiliseleri, katedralleri ve sonradan kondurulan camileri görelim. Camiler de diyorum çünkü Alparslan 1065'te bu şehri ele geçirdikten sonra camiye çevirmiş çoğu kiliseleri ve yeni camiler de yaptırmış. Ne yazık ki işte bizim bu vandal kültürümüzün bir yansıması...” ifadeleri ele alındı.

RTÜK, söz konusu yayın nedeniyle kanala, 6112 sayılı kanunun 8/1-f bendindeki “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” hükmünün ihlali gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

TLC’DEKİ “ŞEYTANIN AVUKATI” GÖSTERİMİ

TLC televizyonunda yayımlanan “Şeytanın Avukatı (The Devil's Advocate)” filminde müstehcen öğeler içeren sahnelerin sansürsüz olarak ekrana gelmesi de Üst Kurul tarafından değerlendirildi. Kanal hakkında, 6112 sayılı kanunun 8/1-n bendindeki “Yayınlar… müstehcen olamaz.” hükmünün ihlali gerekçesiyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

METRO FM’DE OKUNAN MESAJA UYUŞTURUYA ÖZENDİRME CEZASI

Metro FM’de Onur Yar’ın sunduğu “Metro Morning” programında bir dinleyiciden gelen “Bütün uyuşturucuları en az bir kere denememekten dolayı pişman olurdum” mesajının gülerek okunması da gündeme alındı. RTÜK, mesajın okunması sırasında uyarıcı veya bilinçlendirici bir açıklama yapılmamasını, uyuşturucuya özendirme riski taşıdığı gerekçesiyle değerlendirdi. Metro FM’e, 6112 sayılı kanunun 8/1-h bendindeki “Yayın hizmetleri; bağımlılık yapıcı madde kullanımı… özendirici nitelikte olamaz.” hükmünün ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı.

HAKSIZ ÇIKARLARA HİZMET

Üst Kurul toplantısında son olarak “BURHANİYE RADYO SES” adlı radyoda yayınlanan “Mahkum Özel” programı değerlendirildi. Programda hükümlü ve tutukluların mesaj gönderdiği, birbirleriyle haberleştikleri, üçüncü kişilere radyo üzerinden mesaj ilettikleri, isim ve koğuş bilgileri paylaştıkları, istek şarkılar aracılığıyla kişilere şifreli mesaj gönderilebileceği ve tehdit unsurlarının oluşabileceği tespit edildi.

Ayrıca radyonun bu mesajların okunabilmesi ve istek parçalarının çalınabilmesi için abonelik/üyelik adı altında hükümlü ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiği de belirlendi. RTÜK, “BURHANİYE RADYO SES” hakkında 6112 sayılı kanunun 8/1-j bendindeki “Yayın hizmetleri; haksız çıkarlara hizmet eden unsurlar içeremez.” hükmünün ihlali gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi.