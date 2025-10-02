Putin'den Filistin mesajı: Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’deki çatışmalara ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Putin, yaşananları “modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı” olarak nitelendirirken, iki devletli çözüme hizmet etmesi halinde Trump’ın girişimine destek vereceklerini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Putin'den Filistin mesajı: Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
Yayınlanma:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’de süren çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, “Gazze’deki durum, modern insanlık tarihinin korkunç bir olayı. Rusya, iki devletli çözüme hizmet edecekse Trump’ın Gazze girişimini desteklemeye hazır” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

donald trump gazze Putin
Trump'ın Gazze girişimini destekleyecekler mi?
