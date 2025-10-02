Polis çevirmesinde ortaya çıktı: Toplam 334 bin lira ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler’de gerçekleştirdikleri denetimde çakarlı ve sirenli bir otomobili durdurdu.

Yeni Hal Yolu otogar istikametinde emniyet şeridini kullanan aracın yapılan kontrollerinde, geçiş üstünlüğü bulunmadığı ve plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Aracı kullanan A.Ş. (41) isimli sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden “sahte plaka kullanmak”, “çakar-siren tertibatı olan araç kullanmak”, “aracın muayenesinin olmaması” ve “emniyet şeridi ihlali” gerekçeleriyle toplam 195 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Aracın sahibi olduğu belirlenen İ.P. (31) hakkında da “çakar-siren tertibatı bulundurmak”tan 138 bin 172 TL cezayazıldı.

Böylece araç sürücüsü ve sahibine uygulanan toplam ceza miktarı 334 bin 80 TL oldu. Ayrıca sürücü A.Ş.’nin ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, araç ise 30 gün trafikten men edildi.