Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki genç tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği tespit edilen 21 yaşındaki M.Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.Ü. (21) isimli şahıs takibe alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ikamet adresine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ü., adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan genç, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanına hakaret
