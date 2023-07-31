Remi Lucidi Hong Kong'da tırmandığı binadan düşerek öldü! Sosyal medya fenomeninin feci sonu tartışma başlattı

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, Hong Kong'da çıktığı bir binanın 68. katından düşerek hayatını kaybetti. Remi Lucidi, sosyal medyada yaptığı tehlikeli tırmanışlarla tanınmıştı. Lucidi'nin sonunu getiren videoları, Lucidi'nin hayatını kaybetmesiyle yeniden tartışma konusu oldu.

REMİ LUCİDİ'NİN ACI SONU

Remi Lucidi, sosyal medyada "örümcek adam" gibi binalara tırmanması ve ekstrem sporlara olan ilgisiyle tanınıyordu. Fransız sosyal medya fenomeni Remi Lucidi, bugüne kadar pek çok tehlikeli tırmanışa imza atmıştı. Lucidi en son yine tırmanış yapmak üzere Hong Kong'daki bir binayı seçmişti.

REMİ LUCİDİ'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İFADELER ÇELİŞKİLİ

Remi Lucidi daha önce pek çok kez benzer tırmanışlar gerçekleştirmişti. Lucidi'nin hayatını kaybettiği binanın güvenlik görevlisi, Lucidi'nin çatıda mahsur kaldığını belirtti. Bir diğer ifadede ise Remi Lucidi'nin 40. kattaki bir arkadaşını ziyarete geldiği belirtildi.

REMİ LUCİDİ'NİN SON ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Remi Lucidi'nin son görüntülerinde, Hong Kong'da hayatını kaybettiği binaya girişi görülüyor. Lucidi, binaya girdikten sonra 49. kata geliyor. Lucidi, 49. kata geldikten sonra binanın tepesine çıkan merdivenlere çıkıyor. Lucidi'nin tam olarak nasıl düştüğünü gösteren görüntüler ise bulunmuyor.

REMİ LUCİDİ'NİN SON PAYLAŞIMINDA TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Remi Lucidi, "Remi Enigma" isimli İnstagram hesabından son olarak Hong Kong'un fotoğrafını paylaştı. Remi Lucidi'nin bu fotoğrafının altında takipçileri, Remi'nin ölümüne duydukları üzüntüyü dile getirirken yaptığının yanlış olduğunu da pek çok kullanıcı belirtti.

Bir kullanıcı; "İnsanların bu tarz hareketleri nasıl desteklediklerini anlamıyorum. Önce güvenliğe yalan söyleyerek yasaları çiğnedi ve söz konusu binanın tepesine yasa dışı yollarla girmeye çalıştı. Sonra kendisini kurtarabilecek hiçbir ekipman olmadan ciddi bir hayati tehlikesi olan duruma soktu. Ve şimdi ailesi ve sevdikleri "hayatını dolu dolu yaşamasının" sonuçlarına katlanmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise, "Ölmek ve aileni üzmek için ne kötü bir yol. Sosyal medya paylaşımı için hayatını riske atmanın havalı olduğunu düşünen diğer ukalalar için iyi bir ders. Yine de huzur içinde uyusun" dedi.

Yine bir başka kullanıcının yorumu ise, "İnstagram'da birkaç resim için hayatını acımasızca riske attı" dedi.

Remi Lucidi'nin ölümü ardından onun paylaşımlarına destek verenler de oldu. Destek verenler, "Lucidi istediği gibi yaşadı. Sevdiği şeyi yaparken öldü" şeklinde desteklerini dile getirdi.