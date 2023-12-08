Roger Waters Filistin Bayrağı Açtı

Konser için Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gelen Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile buluştu. İkili birlikte Filistin bayrağı açarak, bir kez daha Gazze'ye desteğini gösterdi.

Roger Waters Filistin Bayrağı Açtı

Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşen buluşmada, Waters'ın Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanındaki eyleme eşlik etme önerisi dikkat çekti. Petro, Waters'ın Filistin'e yönelik duyarlılığına vurgu yaparak, bu mücadelede birlikte hareket etme kararı aldıklarını belirtti.

 Pedro'yu Selamladı

Bu olağanüstü buluşmanın ardından, Bogota'daki Live Coliseum'da gerçekleşen konserinde Waters, Cumhurbaşkanı Petro'yu selamladı ve onu destekleyen Kolombiyalıları tebrik etti.

Kolombiya Devlet Başkanı, 19 Kasım'da verdiği demeçte İngiliz sanatçının Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirtmiş, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor." demişti.

Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için gereken her şeyi yapacağını söyleyen Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini belirtmişti.

 Otel Odası Dahi Vermemişlerdi

Güney Amerika turnesi boyunca Yahudi kuruluşlarının engelleme çabalarına maruz kalan Waters, Arjantin ve Uruguay'da konaklamak için otel odası dahi bulamamıştı. Bu olaylar, müzisyenin Filistin'e olan bağlılığı ve duruşu nedeniyle gerginlik yaratmıştı.

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# Roger Waters # filistin # gazze # israil
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