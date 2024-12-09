Rus diplomattan Esad açıklaması

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Suriye'nin istifa eden Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova’ya gelişine dair açıklamalarda bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Rus diplomattan Esad açıklaması
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Ulyanov, Rusya'nın dostlarına zor zamanlarda ihanet etmediğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Rusya ve ABD arasındaki fark budur" ifadelerini kullandı.

Esad ve Ailesi Moskova’da

Kremlin kaynakları, Beşar Esad ve ailesinin insani nedenlerle Moskova’ya geldiğini doğruladı. Rusya’nın, Esad’a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad'ın, muhaliflerle yapılan müzakereler sonucunda iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi yönünde talimat vererek istifa ettiği ve ülkeden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Ulyanov’un Açıklamaları

Telegram hesabından değerlendirmede bulunan Ulyanov, şu ifadeleri kullandı:

“Beşar Esad ve ailesi Moskova'da. Rusya, zor durumlarda, dostlarına ihanet etmez. Rusya ve ABD arasındaki fark budur.”

Rusya’nın Tavrı

Bu gelişme, Rusya'nın müttefiklerine karşı tutumunu bir kez daha ortaya koyarken, Moskova'nın insani krizlere karşı diplomatik çözüm odaklı yaklaşımını da gözler önüne serdi. Beşar Esad’ın görevden ayrılması, Suriye’de barış sürecine yönelik yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

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