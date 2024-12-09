Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, köydeki çatışmaların sona erdiği ve bölgenin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği duyuruldu.

Çatışmalarda Ağır Kayıplar

Son 24 saatte yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1460 asker kaybettiği bildirildi. Rusya, çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun çeşitli hedeflerine yönelik yoğun saldırılar düzenledi.

Hedefler Vuruldu

Rus birlikleri, Ukrayna'ya ait hava meydanlarını ve savunma sanayisini destekleyen enerji tesislerini hedef aldı. Saldırılar sonucunda kritik altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.

Hava Savunma Sistemleri Aktif

Rus hava savunma sistemleri, Çekya üretimi 12 Vampire roketini ve 88 insansız hava aracını (İHA) imha etti. Bu gelişmeler, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırı kapasitesinin zayıflatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki çatışmalar şiddetini artırırken, taraflar arasındaki gerilimin yakın vadede azalması beklenmiyor.