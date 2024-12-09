Rus ordusu, Donbass'ta bir yerleşim birimini ele geçirdi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Blagodatnoye köyünde kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, köydeki çatışmaların sona erdiği ve bölgenin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiği duyuruldu.
Çatışmalarda Ağır Kayıplar
Son 24 saatte yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 1460 asker kaybettiği bildirildi. Rusya, çatışmalar sırasında Ukrayna ordusunun çeşitli hedeflerine yönelik yoğun saldırılar düzenledi.
Hedefler Vuruldu
Rus birlikleri, Ukrayna'ya ait hava meydanlarını ve savunma sanayisini destekleyen enerji tesislerini hedef aldı. Saldırılar sonucunda kritik altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü belirtildi.
Hava Savunma Sistemleri Aktif
Rus hava savunma sistemleri, Çekya üretimi 12 Vampire roketini ve 88 insansız hava aracını (İHA) imha etti. Bu gelişmeler, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırı kapasitesinin zayıflatılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Rusya-Ukrayna savaşındaki çatışmalar şiddetini artırırken, taraflar arasındaki gerilimin yakın vadede azalması beklenmiyor.