Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 4 kişinin öldüğü, 153 kişinin yaralandığı Sivastopol’daki terör saldırısını Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri’nin birlikte gerçekleştirdiğini söyledi.



Lavrov, saldırıda kullanılan Amerikan silahlarının Amerikan askerlerinin doğrudan katılımı ve uydu imkanları olmadan kullanılamayacağının altını çizdi.



Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Amerika’nın saldırıya doğrudan karıştığını belirtti. Nebenzya, Batı medyasının bu trajediye sessiz kaldığına dikkat çekti.



Amerika Birleşik Devletleri’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy (LİN TREYSİ) Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Tracy’ye ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.