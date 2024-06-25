Rusya saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu

Rus Devleti, Sivastopol’da plajdaki sivilleri hedef alan terör saldırısından Ukrayna ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ni sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, saldırıya Amerikan askerlerinin doğrudan katıldığını ifade etti.

Rusya saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu
Editör: Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 4 kişinin öldüğü, 153 kişinin yaralandığı Sivastopol’daki terör saldırısını Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri’nin birlikte gerçekleştirdiğini söyledi.

Lavrov, saldırıda kullanılan Amerikan silahlarının Amerikan askerlerinin doğrudan katılımı ve uydu imkanları olmadan kullanılamayacağının altını çizdi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Amerika’nın saldırıya doğrudan karıştığını belirtti. Nebenzya, Batı medyasının bu trajediye sessiz kaldığına dikkat çekti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy (LİN TREYSİ) Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Tracy’ye ABD’nin Rusya’ya karşı hibrit bir savaş yürüttüğü ve çatışmanın tarafı olduğu vurgulandı.

Özel güvenliklerin kimlik kartı sorunu: O şartın kalkmasını istiyorlarÖzel güvenliklerin kimlik kartı sorunu: O şartın kalkmasını istiyorlarYurt
# rusya # abd
Çok Okunanlar
100 bin TL'sini bankaya koyan ayda bu kadar para kazanacak!
100 bin TL'sini bankaya koyan ayda bu kadar para kazanacak!
Türkiye Çekya maçı ne zaman?
Türkiye Çekya maçı ne zaman?
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor!
200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi
200 bin TL yatırırsanız aylık bu kadar kazanacaksınız! İşte bankaların faiz getirisi
AK Parti'de yeni atamalar!
AK Parti'de yeni atamalar!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan "Tüm dünya ciddiye alsın!" dedi! 3. Dünya Savaşı yaklaştı! Hakan Fidan "Tüm dünya ciddiye alsın!" dedi! 3. Dünya Savaşı yaklaştı! Rusya'nın Dağıstan bölgesinde silahlı saldırı 6 polis hayatını kaybetti Rusya'nın Dağıstan bölgesinde silahlı saldırı 6 polis hayatını kaybetti