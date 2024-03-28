Rusya Soruşturma Komitesi: "Teröristler Ukrayna'dan önemli miktarda para aldı"

Sputnik'in iddialarına göre, Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında Crocus City Hall saldırısında yer alan teröristleri finanse etme şemasında olan bir başka şüphelinin de kimliği belirlenerek bu kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafındanTelegram kanalından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Soruşturmanın ilk sonuçları teröristlerin eylemlerinin planlı yapısını, suç organizatörlerinin titizlikle yürüttüğü hazırlığı ve verdiği mali desteğini tamamen doğruluyor. Gözaltına alınan teröristlerle yapılan çalışmalar, üzerlerinden ele geçirilen teknik cihazların incelenmesi ve mali işlemlere ilişkin bilgilerin analiz edilmesi sonucunda, bu kişilerin Ukraynalı aşırı milliyetçilerle bağlantıları olduğuna dair kanıtlar elde edildi.

Açıklamada ayrıca Soruşturma Komitesi’nin elinde terör saldırısının faillerine Ukrayna’dan önemli miktarda para ve kripto para aktarıldığına dair doğrulanmış verilerin bulunduğunun altı çizildi.

Crocus City Hall saldırısında yer alan teröristleri finanse etme şemasında olan bir başka şüphelinin kimliği belirlenerek bu kişinin gözaltına alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Soruşturma, mahkemeye bu kişinin tutuklu olarak yargılanması önleminin alınması için başvuruda bulunacak” vurgusu yapıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, elde edilen verilere göre Ukrayna'nın teröristler tarafından düzenlenen saldırının organizasyonunda doğrudan yer aldığını, Batılı istihbarat servislerinin ise saldırının hazırlanmasına dahil olduğunu söylemişti.