Rusya-Ukrayna hattında gerilim devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını duyurdu. Ancak sahada ise savaş devam ediyor.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
Rusya-Ukrayna hattında gerilim devam ediyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını duyurdu. Ancak sahada ise savaş devam ediyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna’nın sivilleri hedef aldığını söyledi ve tampon bölge kuracaklarını açıkladı.

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n Rus ordusu 6 yerleşim biriminde daha Ukrayna unsurlarını temizleyerek kontrolü ele geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerindeki yerleşim yerlerinin kurtarıldığı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rus ordusunun Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağını belirtti.

Rusya lideri, Ukrayna ordusunun sınırdaki sivillere saldırdığını ve Rus ordusunun bunu engellemek için tampon bölge kuracağını söyledi. Putin, saldırılardan özellikle Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinin etkilendiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler hakkında konuştu.

Lavrov, ilki İstanbul'da yapılan Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunun yapılacağını ve bunun başlı başına olumlu bir durum olduğunu ifade etti. Rus Bakan ikinci turun Vatikan'da yapılmasının ise gerçekçi olmadığını vurguladı. Lavrov, Ukrayna'yla yapılacak mutabakat zaptı üzerindeki çalışmaların, Moskova tarafında halihazırda ileri aşamada olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya ve Ukrayna'nın büyük bir esir takası gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Rusya ve Ukrayna arasında daha şimdi büyük bir esir takası gerçekleşti. Bu, çok kısa süre içinde uygulamaya koyulacak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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