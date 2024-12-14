Rusya'da mesajlaşma uygulamasına erişim engeli

Rusya'da mesajlaşma uygulaması Viber’e erişim engeli konuldu. Konuyla ilgili Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, Viber'in, terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuata uymadığı gerekçe gösterildi.

Açıklamada, "Rusya’da terör, aşırılıkçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin mevzuatın gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Viber uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi platformlara, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

Mesajlaşma uygulaması Viber, WhatsApp ve Telegram’ın ardından Rusya’daki popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.