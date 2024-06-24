Rusya'da ölü sayısı 40'a yükseldi! Kremlin'den açıklama geldi: "Rusya artık farklı..."

Dağıstan’daki terör saldırısında ölü sayısı 20'ye çıktı. Kremlin, Rus toplumunun birlik halinde olduğunu vurguladı, ‘Rusya artık farklı.’ dedi.

Rusya'da ölü sayısı 40'a yükseldi! Kremlin'den açıklama geldi: "Rusya artık farklı..."
Editör: Mert Sagit
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Rusya’nın Dağıstan bölgesinde dün düzenlenen terör saldırısının ardından Kremlin’den birlik vurgusu geldi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov da “Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz.” dedi.

 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini belirtti.

DOST OLMAYAN ÜLKELERDEN BAŞSAĞLIĞI GELMEDİ

Peskov, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı almadığını ve bu ülkelerden bir kınama da görmediklerini vurguladı. Peskov, Putin'in saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli bilgilerin kendisine sürekli iletildiğini söyledi.

‘DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN…’

Mahaçkale ve Derbent kentlerinde terörle mücadele operasyonunun aktif aşamasının tamamlandığı bildiren Melikov, "Saldırıları düzenleyen 6 militan etkisiz hale getirildi. Dış güçler tarafından hazırlanan tüm oyunların ve terör hücrelerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Durum, devletin kurumları tarafından kontrol altında bulunuyor." dedi.

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# rusya # dağıstan # terör
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