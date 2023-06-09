Rusya’dan Ankara’ya mesaj

Ukrayna’nın Herson’da vurduğu Kahovka Barajı’nın suları yerleşim yerlerini bastı. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy hiçbir şey olmamış gibi selden etkilenenlerin yanına gitti. Türkiye’nin baraja saldırısıyla ilişkili uluslararası komisyon önerisi yaptığı Rusya’dan açıklamalarda vardı.

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Kiev’in havan toplarıyla yıkılan Herson’daki Nova Kahovka barajı 5, 5 metre yükselerek taştı. Sel suları yerleşim yerlerini bastı. Tespit edilebilen rakamlara göre 7 sivil sel sularına kapıldı, 5 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın suçu Rusya’ya atmaya çabalarıysa boşa düştü. Sivil alt yapıyı hedef alarak savaş suçu işleyen Kiev bu kez olay mahalline döndü. Referandum ile Rusya’ya katılan Herson’a bağlı sınır hattında bu görüntü servis edildi.

Rusya’yı savaş suçlusu olarak uluslararası kamuoyuna yargılatma girişimi başarısız olunca Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy sahaya indi. Ukrayna’nın çatışmalara devam ettiği Herson sınırından görüntü verdi.

Türkiye’nin her iki tarafa baraj saldırısına yönelik şeffaf soruşturma ve uluslarası komisyon önerisi gündemdeyken Rusya’dan açıklamalar geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının belirleyici olduğunu kaydetti.

Zaharova, Ankara’nın yapıcı bir tutum izlemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Moskova’nın aynı şekilde yapıcı ilişkileri teşvik edeceğini belirtti.

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