Peskov'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik suçlamalarına yanıt verdi. Peskov "Seçimlere müdahale ettiğimiz yönündeki açıklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır" dedi.

Peskov'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Rusya’nın başka ülkelerin seçim süreçlerine müdahil olmadığını vurgulayan Peskov, “Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır.” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU RUSYA’YI HEDEF ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürecinde Rusya'yı hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce açıklaması: Rusya'yı hedef aldıKılıçdaroğlu'ndan İnce açıklaması: Rusya'yı hedef aldıSiyaset
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