Şam’da kilisede patlama! 13 kişi hayatını kaybetti

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre, Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi’nde pazar ayini sırasında meydana gelen patlama, büyük can kaybına yol açtı. Patlamanın şiddetiyle kilise binasında ciddi hasar oluştu.

13 KİŞİ ÖLDÜ, 53 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken, 53 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

SANA, Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, patlamanın bir terör saldırısı sonucu gerçekleştiğini aktardı.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.