Şam’da patlama! Araca yerleştirilen bomba infilak etti

Suriye’nin başkenti Şam’da, Meze bölgesinde park halindeki bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamada can kaybı yaşanmazken, çevrede zarar oluştu.

Suriye’nin başkenti Şam’da bir araçta patlama meydana geldi. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya göre, Meze bölgesinde park halindeki atıl bir araca yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama sonucu can kaybı yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluştu.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve çevrede inceleme başlatıldı. Patlamanın failleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

