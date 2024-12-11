Şok edici dolandırıcılık! 43 yılda 12 kez boşandılar

Avusturya’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikâyesi gündeme damga vurdu. 43 yıl boyunca tam 12 kez evlenip boşanan bir çiftin, devletten toplam 326 bin avro haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı. Çift hakkında “ciddi dolandırıcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

DUL MAAŞI ALABİLMEK İÇİN EVLENİP BOŞANDILAR

Olay, çiftin son boşanma davası sırasında Avusturya hükümet yetkililerinin dikkatini çekmesiyle ortaya çıktı. 1981 yılında ilk eşinin ölümünün ardından dul maaşı almaya başlayan kadın, birkaç yıl içinde ikinci bir evlilik yaptı. Ancak ikinci eşiyle olan evliliğini “onarılamaz şekilde bozulan ilişki” gerekçesiyle sonlandırarak yeniden dul maaşı almaya başladı.

Bu süreçte kadın her boşanma sonrası dul maaşı almaya devam ederken, evlendiği her eş için de 27 bin avro tazminat talep etti. Yıllar içinde çift, bu yöntemi tekrar ederek toplamda 326 bin avroluk kazanç elde etti.

RESMİ OLARAK AYRI, GERÇEKTE BİRLİKTE YAŞADILAR

Soruşturmayı yürüten yetkililer, çiftin tüm bu süre boyunca aslında birlikte yaşamaya devam ettiğini belirledi. Resmî belgelerde boşanmış gözüken çift, emeklilik sistemindeki yasal boşluklardan yararlanarak hem dul maaşı hem de tazminat talep etti.

Çiftin dolandırıcılık yöntemi, emeklilik fonunun ödeme yapmayı reddetmesi üzerine açılan dava sırasında ortaya çıktı. Mart ayında Avusturya Yüksek Mahkemesi, çiftin bu yöntemi kullanarak haksız kazanç sağladığına hükmetti. Mahkemenin ardından, çift hakkında “ciddi dolandırıcılık” suçlamasıyla polis soruşturması başlatıldı.

İlginç bir şekilde, çiftin 12. boşanması yetkililer tarafından tanınmadığı için hâlâ resmî olarak evli sayıldıkları öğrenildi.

