Suriye'deki ABD üssüne SİHA Atağı! Doğal Gaz Hattında Patlama Meydana Geldi

Suriye'de Deyrizor kentindeki ABD güçlerine SİHA ile harekat gerçekleştirildi. Harekat gaz sahasında hasar gerçekleşmedi. Koniko gaz sahası çevresindeki doğal gaz boru hattında patlamalar meydana geldi.

Suriye'deki ABD üssüne SİHA Atağı! Doğal Gaz Hattında Patlama Meydana Geldi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı. Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğal gaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğal gaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı. Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# suriye # koniko # abd üssü
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