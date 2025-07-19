Temu’dan Türkiye atağı: Temsilcilik kuruyor, bakanlık süreci izliyor

Çin merkezli alışveriş devi Temu, Türkiye’de yerel temsilcilik kurma sürecinde sona yaklaştı. Ticaret Bakanlığı süreci yakından izliyor, yasal uyum için geri sayım başladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Temu’dan Türkiye atağı: Temsilcilik kuruyor, bakanlık süreci izliyor
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YERLİ TEMSİLCİLİK TEMMUZ SONUNDA

Çinli e-ticaret devi Temu, Türkiye’deki faaliyetlerini yasal çerçeveye oturtmak için yerelleşme adımı attı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de yerel bir temsilcilik kurma sürecinin Temmuz ayı sonunda tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, “Bu adım Türkiye pazarına olan uzun vadeli bağlılığımızın göstergesidir” denilirken, özellikle veri yönetimi başta olmak üzere tüm yerel düzenlemelere uyum sağlanacağı vurgulandı.

BAKANLIK SÜRECİ TAKİPTE

Ticaret Bakanlığı, Temu temsilcileriyle Mayıs ayında yaptığı toplantıda, 1 Nisan 2024’te yürürlüğe giren “Uzaktan İletişim Araçlarıyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Denetimi” yönetmeliği kapsamında şirketin Türkiye mevzuatına tam uyum sağlaması gerektiğini hatırlatmıştı.

Temu yetkilileri, platformun Türkiye’ye yönelik tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeye hazırlandığını, özellikle yönetmelik gereklerinin eksiksiz karşılanması için yoğun bir hazırlık içinde olduklarını belirtti.

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