Terör örgütü ilan edecek! Wagner'e yönelik İngiltere hamlesi

İngiltere hükümeti Rus paralı asker grubu Wagner'in terör örgütü ilan edilmesi için harekete geçti. Grubun faaliyetlerinin ve ayrıca gruba destek veya üye olmanın yasaklanması yönünde taslak metin hazırlandığı belirtildi. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman konuyla ilgili açıklamasında, Wagner grubunu "şiddet içeren ve yıkıcı" şeklinde nitelendir.

BİR ASKERİ ŞİRKETİ TERÖRİST İLAN ETTİLER

Braverman, grubun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya dışındaki “askeri aracı” olarak hareket ettiğini belirtti. Braverman:

- Putin rejimi oluşturduğu canavarla ne yapacağına karar verirken, Wagner'in devam eden istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri Kremlin'in siyasi hedeflerine hizmet etmeye devam ediyor. Onlar (Wagner savaşçıları) açık ve net bir şekilde teröristtir. Hazırladığımız metin, bunu İngiltere hukukunda açıkça ortaya koyacak. Wagner yağma, işkence ve barbarca cinayetlere karıştı. Ukrayna'daki, Orta Doğu'daki ve Afrika'daki eylemleri küresel güvenliğe yönelik bir tehdit. İşte bu yüzden bu terör örgütünü yasaklıyoruz ve Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya elimizden gelen her yerde yardım etmeye devam ediyoruz.

14 YIL HAPİS İSTEMİ OLACAK

İngiltere parlamentosuna sunulacak metnin yasalaşması halinde gruba üye olmak, grubun tanıtımını yapmak, toplantılarını düzenlemek veya logosunu kamuya açık yerlerde taşımak suç sayılacak. Wagner destekçilerine 14 yıla kadar hapis cezası, mal varlıklarını dondurma veya el koyma gibi tedbirler uygulanabilecek.

SICAK ÇATIŞMADA MEVCUTLAR

Rus paralı asker grubu Wagner, Rusya’nın Ukrayna'daki savaşında önemli bir rol oynarken, Rus ordusunun Mayıs ayında stratejik öneme sahip Bakhmut şehrini ele geçirmesinde etkili olmuştu. Ancak Wagner lideri Evgeny Prigojin, Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak 23 Haziran'da isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüşe geçmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunun ardından isyanı durdurmuştu.

Kremlin, 24 saat süren isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini açıklamıştı. İsyandan 2 ay sonra 23 Ağustos'ta Prigojin’in de içinde olduğu bir uçağın Rusya’nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İngiltere 2020'de Prigojin’e, Mart 2022'de ise Wagner grubuna, bu yılın Temmuz ayında ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Sudan'da grupla bağlantısı olan kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamıştı.

Wagner grubu Suriye, Libya ve Afrika'nın batı ve ile kuzeyindeki birçok ülkede faaliyetini sürdürüyor.