Türkiye'den Kazakistan’a "Geçmiş olsun" mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaştı.

Türkiye'den Kazakistan’a "Geçmiş olsun" mesajı
Editör: Yağmur Biçen

Geçmiş olsun mesajında "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Bayramda bankalar açık olacak mı?Bayramda bankalar açık olacak mı?Yurt
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...Hava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Dışişleri Bakanı # kazakistan
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 7 Nisan hava durumu...
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Bayramda bankalar açık olacak mı?
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Özgür Özel, YSK önüne çağrı yaptı!
Sultangazi'ye çok sayıda ekip sevk edildi!
Sultangazi'ye çok sayıda ekip sevk edildi!
Türkiye'den Kazakistan’a "Geçmiş olsun" mesajı
Türkiye'den Kazakistan’a "Geçmiş olsun" mesajı
Öne Çıkanlar Hayvancılık yapanların sorunları! | Üreten Türkiye | Cenk Özdemir - Zühre Genişel Hayvancılık yapanların sorunları! | Üreten Türkiye | Cenk Özdemir - Zühre Genişel Bir ilçede daha seçim yenilenecek! Bir ilçede daha seçim yenilenecek!