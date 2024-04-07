Türkiye'den Kazakistan’a "Geçmiş olsun" mesajı

Geçmiş olsun mesajında "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.