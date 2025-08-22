Ülke tarihinde bir ilk! Eski cumhurbaşkanı tutuklandı

Sri Lanka'nın eski Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, devlet fonlarını kötüye kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre Wickremesinghe, cumhurbaşkanlığı görevi sırasında yaptığı yurt dışı seyahatleriyle bağlantılı üç ayrı suçlamayla karşı karşıya. BBC Sinhala’nın haberine göre, 2022-2024 yılları arasında görevde bulunduğu dönemde 23 yurt dışı seyahati gerçekleştirdi ve bu seyahatlerin maliyeti 600 milyon Sri Lanka rupisini (yaklaşık 2 milyon dolar) aştı.

İNGİLTERE ZİYARETİ İNCELEME ALTINDA

AFP’nin aktardığına göre, cuma günü gerçekleşen tutuklama, Wickremesinghe’nin 2023’te Küba’daki G77 zirvesinden dönerken İngiltere’de yaptığı bir mola ile ilgili. Eski lider, o sırada eşiyle birlikte Wolverhampton Üniversitesi’nde bir törene katılmıştı. Sri Lanka Suç Soruşturma Dairesi (CID), bunun devlet fonlarının kullanıldığı özel bir ziyaret olduğunu öne sürerken, Wickremesinghe iddiaları reddediyor.

Wickremesinghe, cuma günü başkent Kolombo’daki sulh ceza mahkemesine geldi ve günün erken saatlerinde CID’e ifade verdi. Soruşturmaların ilk olarak haziran ayında mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

SİYASİ KARİYERİ VE GEÇMİŞİ

Wickremesinghe, 2022’de selefi Gotabaya Rajapaksa’nın halk ayaklanması sonucu ülkeyi terk etmesinin ardından görevi devralmış ve ülkenin en ağır ekonomik krizinde başkanlık yapmıştı. 2024 seçimlerinde görevi Anura Kumara Dissanayake’ye kaptırmıştı.

Siyasetçi, 1990’lardan itibaren altı kez başbakanlık yaptı. 1994 yılında başına geçtiği Birleşik Ulusal Parti’de (UNP) yolsuzlukla mücadele adımlarıyla öne çıkmıştı. Avukat kökenli Wickremesinghe, ada ülkesinin siyasetinde 1977’den beri önemli bir figür olarak biliniyor.