Ürdünlü eski asker, Kral Hüseyin Köprüsü yakınında İsrail güçlerine ateş açtı! 2 İsrail askeri öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan ve İsrail işgalindeki sınır geçiş noktası yakınında 2 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kral Hüseyin Köprüsü (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasında, İsrail kontrolündeki geçiş noktası) yakınında silahlı saldırı olduğu belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda 2 İsraillinin öldüğünü açıkladı. Ürdün tarafından gelerek ateş açan kişinin çatışmada hayatını kaybettiği yazıldı.

Olayı gerçekleştiren kişinin Ürdün vatandaşı eski bir asker olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Olayın ardından işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında yer alan Kral Hüseyin Köprüsü sınır geçişi kapatıldı. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Eriha kenti ve çevresindeki yolları kapatırken bazı yollara askeri kontrol noktaları kurarak araçları durdurup aradığı bildirildi.

Bu uygulama nedeniyle Eriha'daki yollarda yoğun trafik sıkışıklığı yaşanırken bazı Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Eylül 2024'te, aynı sınır kapısında Ürdünlü bir kamyon şoförü tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 İsrailli ölmüştü.