Von der Leyen’den tarife resti: AB çıkarlarını koruyacağız

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında gümrük tarifeleri üzerinden tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos’tan itibaren AB ürünlerine yüzde 30 oranında tarife uygulanacağını açıkladı.

Trump’ın bu çıkışına Avrupa cephesinden yanıt geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu durumun Atlantik’in her iki yakasındaki işletmelerin ve tüketicilerin aleyhine olacağını vurguladı. Avrupa Birliği’nin dünyanın en açık ve adil ticaret uygulamalarına sahip olduğunu belirten von der Leyen, müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Von der Leyen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gerektiğinde orantılı karşı önlemlerin alınması da dahil olmak üzere AB’nin çıkarlarını korumak için bütün adımları atacağız.”

Öte yandan Donald Trump, göreve geldikten sonra da AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer bazı ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti.