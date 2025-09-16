Yemen’den İsrail’e füze saldırısı! Tel Aviv dahil birçok kentte alarmlar çaldı

İsrail ordusunun Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenlemesinin ardından Yemen’deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte alarmlar devreye girdi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Yemen’in batısındaki Hudeyde Limanı’na hava saldırıları düzenledi. Açıklamada, saldırıda Husilere ait olduğu iddia edilen “askeri yapıların” hedef alındığı ifade edildi.

Saldırının ardından Yemen’deki Husiler tarafından İsrail’e doğru füze fırlatıldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzenin Yemen’den ateşlendiğinin tespit edildiği ve bu nedenle birçok bölgede alarmların devreye girdiği belirtildi.

Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli kentlerde duyulan alarmların ardından füzenin hava savunma sistemlerince önlendiği iddia edildi.

Husiler, İsrail’in 18 Mart’ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlatmasından bu yana zaman zaman İsrail’e füze fırlatıyor. Husilerin ateşlediği füzeler, İsrail’de hava trafiğinin aksamasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil Yemen husiler
