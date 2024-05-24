Yunan Bakan Dendias, Türkiye için "varoluşsal bir tehdit" dedi

AK Parti hükümetinin normalleşme rüzgârları estirdiği Yunanistan, Türkiye’yi varoluşsal bir tehdit olarak görüyor.

Ege’de deniz parkı ve yüzer radar platformları kurmaya hazırlanan Yunanistan’ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara-Atina ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TÜRKİYE'Yİ "VAROLUŞSAL BİR TEHDİT" OLARAK NİTELEDİ

Nikos Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik uzun vadeli tutumunu "varoluşsal bir tehdit olarak" gördüklerini söyledi. Dendias açıklamasında, "Sadece egemenlik haklarına değil, egemenlik statüsüne ve azınlıklara ilişkin uluslararası anlaşmalara da itiraz eden bir komşunuz varsa, bu açıkça varoluşsal bir tehdittir. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları tehdit altındadır." dedi.

Dendias, Yunanistan ordusunun acilen modernize edilmesi gerektiğini söyledi. Hava ve Deniz Kuvvetlerinin modernize edilmesine dair çalışmaları anlattı.

Yunanistan Savunma Bakanı, F-35 programının, yakın zamanda Meclis Silahlanma Komitesinin önüne geleceğini belirtirken, "Yeni nesil denizaltılar konusunu ise ilk olarak Genelkurmay düzeyinde görüşeceğiz." bilgisini paylaştı.