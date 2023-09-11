2023 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS sonuçlarına nasıl bakılır?

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı ve yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

2023 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS sonuçlarına nasıl bakılır?
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 DGS yerleştirme sonuçları açıklandı! DGS sonuçlarına nasıl bakılır? - Resim : 1

2023 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

DGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?


Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

On milyonlarca öğrenci ders başı yaptı! Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldıOn milyonlarca öğrenci ders başı yaptı! Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldıEğitim
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