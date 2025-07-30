2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, kılavuzun “ https://osym.gov.tr ” adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı bildirildi.

Duyuruda, “Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.