2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

30 Temmuz 2025 itibarıyla ÖSYM, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu erişime açtı; tercih yapacak adaylar için önemli uyarılar yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
Yayınlanma:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, kılavuzun “ https://osym.gov.tr ” adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı bildirildi.

Duyuruda, “Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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