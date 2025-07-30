Özgür Özel TBMM’deki komisyona katılım kararını Silivri’de açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek üzere Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’ne gitti. Cezaevi önünde basına açıklamalarda bulunan Özel, TBMM’de kurulması planlanan süreç komisyonuna ilişkin kararlarını duyurdu.

Özel, Meclis Başkanı’nın komisyonun işleyişine dair resmi açıklamasının ardından, CHP’nin gerekli görevlendirmeleri yapacağını belirtti. Komisyona nitelikli çoğunlukla karar alma ilkesinin geçerli olacağını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız. Bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmek üzere giriyoruz.”



CHP’nin komisyona katılacak isimleri yarın açıklayacağını belirten Özel, Silivri’deki açıklamasında, sürecin takipçisi olacaklarını da ifade etti.