ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuçları öğrenme ekranı

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmişti.

ALES sonuçlarıyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) önemli bir açıklama geldi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.