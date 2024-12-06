ALES sonuçları açıklandı! İşte ALES sonuçları öğrenme ekranı
17 Kasım Pazar günü yapılan ALES sınavının sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.
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2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilmişti.
ALES sonuçlarıyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) önemli bir açıklama geldi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı