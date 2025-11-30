LGS için birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ’de erişime açıldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu MEBİ’de yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan örnek sorular, 14 Haziran 2026’da LGS’ye girecek öğrenciler için tek bir dijital merkez üzerinden erişime açıldı.

GÜNCEL SORU TARZLARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ aracılığıyla ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecekleri belirtildi. Çevrim içi görüntülenebilen ve indirilebilen soru kitapçıkları, öğrencilerin ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine de fırsat sunuyor.

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

MEBİ’de yayımlanan sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar temel alınarak hazırlandı. Okuduğunu anlama, yorum yapma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerileri ölçmeye yönelik olarak tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin öğretim programları ve ders kitapları esas alındı.

NEREDEN ULAŞILIR?

Soruların ilk kez platform üzerinden yayımlanmasının, öğrenci ve öğretmenlerin içeriklere hızlı ve güvenilir şekilde ulaşmasını sağlayacağı belirtilirken, MEBİ'ye "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.