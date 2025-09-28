ÖSYM duyurdu: 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan duyuruda, bugün uygulanan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’luk bölümünün erişime açıldığı bildirildi.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen tüm sınav sorularına bugünden itibaren “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Temel soru kitapçığının erişime açıldığı sürecin 8 Ekim 2025 saat 23.59’da sona ereceği belirtildi.