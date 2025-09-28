ÖSYM duyurdu: 2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı
ÖSYM, bugün yapılan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı’nın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı. Adaylar soruların tamamına 10 gün süreyle erişebilecek.
Yayınlanma:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını yayımladı.
ÖSYM’nin internet sitesinde yapılan duyuruda, bugün uygulanan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’luk bölümünün erişime açıldığı bildirildi.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen tüm sınav sorularına bugünden itibaren “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Temel soru kitapçığının erişime açıldığı sürecin 8 Ekim 2025 saat 23.59’da sona ereceği belirtildi.