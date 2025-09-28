Beyoğlu’nda inanılmaz olay: Günlerce duvar arasında mahsur kaldı

Beyoğlu’nda Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişindeki dar alana giren bir kişi, günlerce mahsur kaldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. 6 saatlik operasyonla kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu’nda film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı.

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişindeki dar alana giren bir kişi, günlerce içeride mahsur kaldı. Çıkamayınca bağırmaya başlayan adamın sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

SESİN GELDİĞİ NOKTA KIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, önce sesin geldiği noktadaki duvarın bir kısmını kırdı. Ancak içerideki kişinin açılan bölgeye gelmemesi üzerine duvar boyunca inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada, şahsın tünel girişindeki dar alandan içeri girdiği belirlendi.

YARI ÇIPLAK VE BİTKİN HALDE BULUNDU

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri dar alandan içeri girerek adamın yanına ulaştı. Mahsur kalan kişinin yarı çıplak, yorgun ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğu görüldü. Bitkin düşen adam dar alandan çıkarılamayınca itfaiye ekipleri devreye girdi.

DUVAR DELİNDİ, 6 SAATTE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri darbeli matkap ve beton kesme aletiyle yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı delip demirleri kestikten sonra balyozla kırarak yolu açtı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından polisler mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Ambulansa alınan adama ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

