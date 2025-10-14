Sağlık Bakanlığı 2025/5 atama taban puanları belli oldu! Lise, ön lisans ve lisans en düşük ve en yüksek yerleştirme puanları

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığı personel alımı için 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alınan KPSS-2025/5 tercih sonuçlarını erişime açtı. 15 bin 247 personel alımı yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından Sağlık Bakanlığı KPSS taban ve tavan puanları da merak edilmeye başlandı. İşte lise, ön lisans ve lisans bölümlerinde 2025 Sağlık Bakanlığı atama puanları taban ve tavan yerleştirme puan listesi...

KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alınan tercih sonuçları adaylarla paylaşıldı. Sonuçlarla beraber taban ve tavan puanlar da belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 yerleştirme taban ve tavan puanları...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları belli oldu. ÖSYM yaptığı açıklama ile KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.