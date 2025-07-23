Üniversite sınavında matematik fiyaskosu: 305 bin aday tek doğru bile yapamadı!

2,5 milyon öğrencinin girdiği Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçları açıklandı. 40 soruluk matematik testinde 305 bin aday tek bir doğru cevap bile veremedi. 1 milyonu aşkın aday ise yalnızca 3 soruda doğruyu bulabildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Üniversite sınavında matematik fiyaskosu: 305 bin aday tek doğru bile yapamadı!
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Üniversite sınav maratonunun ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçlarına göre, matematik testi öğrenciler için adeta kabusa dönüştü. 40 sorudan oluşan matematik testinde 305 bin aday hiçbir soruyu doğru yanıtlayamadı. Bu sayı, geçen yıla göre neredeyse iki kat artış anlamına geliyor.

1 MİLYON ADAY SADECE 3 SORU YAPABİLDİ

Açıklanan istatistiklere göre 1 milyon 93 bin aday, matematik testinde yalnızca 3 soruyu doğru cevaplayabildi. Bu sonuç, Türkiye genelinde öğrencilerin temel matematik yeterliliğinde ciddi sıkıntılar yaşadığını bir kez daha ortaya koydu.

“BU KADAR VAKİT ALAN BİR ALAN OLMASI GERÇEKTEN ÜZÜCÜ”

NTV’nin haberine göre, Matematik Eğitimi Kooperatifi Kurucusu Doç. Dr. Burak Karabey, sınav süresinin sorulara yetmediğine dikkat çekti:

“40 soruyu 100 dakikanın altında çözebilmek çok zor. Bir alanın bu kadar vakit alıyor olması gerçekten üzücü. Sıfır doğru yapanların geçen senenin neredeyse iki katı oranda olduğu bir noktaya ulaştık.”

“SÖZEL TERCİHLERDE İYİMSER OLMAYIN”

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bu yılki TYT sonuçlarında sözel testlerin sayısala göre daha dengeli olduğunu ve bu durumun tercih sürecini etkileyebileceğini belirtti:

“Sözel alanın içerisine fazlaca sayısalcı ya da eşit ağırlıkçı girmemiş. Bu çocuklar kendi aralarında sıralanmış gibi bir durum söz konusu.”

Soğuk, sözel alanda tercih yapacak öğrencilere şu uyarıyı yaptı:

“Öğrenci şu an 5 bindeyse geçen yıl itibarıyla 4 bin alan, 3 bin alan, 5 bin alan yerleri kesin kazanırım gözüyle bakmamalı. Daha düşük sıralamalardan da yerleri mutlaka tercih listesinde bulundurmalı. Bu yıl en çok dikkat etmesi gereken kesim sözelciler.”

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