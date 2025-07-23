Uzmanlar uyardı: Yaz sıcağı hamileler için risk taşıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, yaz sıcaklarının hamilelik sürecinde ciddi sağlık risklerine yol açabileceğini belirterek, “Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara dahi sebep olabilir” uyarısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uzmanlar uyardı: Yaz sıcağı hamileler için risk taşıyor!
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Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Opr. Dr. Gamze Keleş, gebelik döneminde yaz mevsiminin risklerine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Keleş, “Yaz günleri gebelerimizin özellikle dikkat etmesi gereken zamanlardır. Çünkü aşırı sıcak havalar terlemeyi de beraberinde getirir, bu durum vücutta su ve mineral kaybına neden olur” dedi.

Açıklamasında sıvı kaybının gebelikte yaratabileceği riskleri vurgulayan Opr. Dr. Keleş, “Hamilelikte ortaya çıkan baş dönmeleri ve tansiyon düşüklüğünün en sık sebeplerinden biri, kaybedilen sıvının yerine konmamasıdır. Yaz sıcakları da fazla terlemeden ötürü sıvı kaybına yol açar. Dolaşımda yeterli sıvı olmaması rahimde kasılmalara hatta düşük ve erken doğum gibi istemediğimiz sonuçlara dahi sebep olabildiği için hafife alınmamalıdır” ifadelerini kullandı.

“YÜZÜN, YÜRÜYÜN, SU İÇİN, PAMUKLU GİYİNİN”

Sıcak yaz günlerinde hamilelerin dikkat etmesi gereken yaşam alışkanlıklarını sıralayan Opr. Dr. Gamze Keleş, şu tavsiyelerde bulundu:

“Yüzme ve yürüyüş fayda sağlayacaktır. Rahat ayakkabılar giyin. Kaliteli ve uzun uyumak vücut sağlığınızı olumlu etkileyecektir. Günde en az 2-3 litre su tüketin. Ayrıca günde 1 şişe maden suyu da hem sizi rahatlatacak hem de kaybedilen minerali dengeli bir şekilde yerine koyacaktır. İnce ve pamuklu giysiler tercih edin.”

Keleş, sıcak havalarda artan cilt sorunlarına da dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

“Pamuklu ve cilde nefes aldıran giysiler, terlemenizi ve sıvı kaybını azaltmanın yanı sıra, pişik ve mantar gibi dermatolojik problemler yaşamanızı da engelleyecektir. Cildinizi güneşten koruyun; yaz aylarında oluşan güneş lekeleri hamilelerde ışığa hassasiyetle birlikte daha belirgin ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için, güneşin dik ışınlarla tesir ettiği öğle vakitlerinde dışarı çıkmamak, şapka ve şemsiye kullanmak, güneş koruyucusu sürmeyi ihmal etmemek önemlidir.”

“TATİLE GİTMEDEN HEKİME DANIŞIN”

Gebelerin tatil planları öncesinde mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğini belirten Opr. Dr. Keleş, “Tatile gidecekseniz öncesinde mutlaka hekiminize başvurun, bebeğinizin sağlık durumunu, tatildeki mesafe ve aktivitelerle ilgili size özel bir sakınca olup olmayacağını öğrenin” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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