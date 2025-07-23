MSB duyurdu: Suriye’den Türkiye’ye resmi destek talebi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye yönetiminin talebi üzerine savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için Türkiye’nin teknik destek çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MSB duyurdu: Suriye’den Türkiye’ye resmi destek talebi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye yönetiminin Türkiye’den savunma alanında resmi destek talep ettiğini duyurdu. Açıklamaya göre, bu talep doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Suriye yönetimi tarafından savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir.

Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.”

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