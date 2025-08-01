YKS tercih süreci başladı!

1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek üniversite tercih süreci için ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
YKS tercih süreci başladı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “1-13 Ağustos arasında ‘ais.osym.gov.tr’ üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

UZMAN DESTEĞİ, BÖLÜM HOCALARI VE YERLEŞKE TURU ÖNERİSİ

Üniversite tercihi yapacak adaylara çeşitli tavsiyelerde bulunan Ersoy, şu uyarılarda bulundu:

“Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum.”

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