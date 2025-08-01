Aydın Efeler’de otluk ve zeytinlik alanda yangın! 2 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, otluk ve zeytinlik alanda yangın çıkmasına neden oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kemer Mahallesi yakınlarında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Çevredeki vatandaşların, yangının havaya ateş açan bir grubun bölgeden otomobille ayrılmasının ardından çıktığını bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.