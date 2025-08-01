Dursun Özbek: “Söz verdiğimiz her şeyi yaptık ama bu yeterli değil”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hayalini kurdukları transferleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Söz verdiğimiz her şeyi yaptık ama bu bizim için yeterli değil. Galatasaray’ı daha da yukarı taşıyacak projelere devam ediyoruz” dedi. Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin planlı şekilde gerçekleştiğini belirten Özbek, “Bu transfer sadece rakam transferi değil, Galatasaray’ı dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefimizin bir adımıdır. Galatasaray artık geçen seneki yerde değil. Marka değeri, proje gücü, sportif seviyesi çok başka bir noktaya geldi” dedi.

Transferlerin maliyetine ilişkin endişe duyulmaması gerektiğini belirten Özbek, “Bu kadronun maliyetini karşılayacak yapıyı oluşturduk. Galatasaray, finansal açıdan pozitif durumda. Bankalar Birliği borcunu ödedik. Artık daha büyük hedeflerle yola devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbek, Osimhen için özel olarak üretilen kutunun da GS Store’da satışa çıktığını hatırlatarak, “Her Galatasaraylının evinde bu ürün bulunmalı” çağrısında bulundu.

GELECEĞE BORÇ BIRAKMADIK

Abdullah Kavukcu ise Osimhen transferinde geleceğe yük bindirilmediğini vurgulayarak, “Bu transferin bonservisini sermaye olarak kasamıza koyduk. Galatasaray’ın gücünü ortaya koyduk. Geleceğe borç bırakmadık” diye konuştu.

Kavukcu, Sane’nin transfer sürecine dair de bilgi verdi: “Ocak ayında görüşmeye başladık. Galatasaray markası artık dünyada ses getiriyor. Taraftarımız sayesinde bu oyuncular geliyor.”

Kaleci transferiyle ilgili konuşan Kavukcu, isim belirtmeyerek şunları kaydetti:

“Şu an ismi hiç geçmeyen 3 kaleci ile temas halindeyiz. Bugün ‘bitti’ denilen transfer henüz tamamlanmadı. Hocamız ve başkanımız son kararı verecek.”

Transfer bütçelerine dair limit sorusuna ise “Galatasaray, Türkiye’de limit açısından en rahat kulüp. UEFA kriterlerine göre harcama yapıyoruz” yanıtını verdi.

Morata’nın durumu için de “Satın alma opsiyonu bizde, karar Galatasaray’dadır” ifadesini kullanan Kavukcu, imza töreninin stadyumda 50 bin kişiyle yapılmasını planladıklarını aktardı.

Osimhen için çıkarılan 45 numaralı özel formaya ilişkin de konuşan Kavukcu, “İlk etapta 100 bin kutu hazırladık. Çocuklar hangi forma olursa olsun 45 numaralı formayı istiyor” dedi.